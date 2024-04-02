اليوم السابع
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تعرف على رسوم إصدار شهادة التأهيل لإنشاء محطات طاقة شمسية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:00 ص
تعرف على رسوم إصدار شهادة التأهيل لإنشاء محطات طاقة شمسية محطة شمسية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن رسوم الحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات طاقة شمسية لانتاج الكهرباء وفقا لمنصة مصر للطاقة الشمسية ، و ذلك للشركات العاملة في مجال انظمة الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية للقدرات حتي 500  كيلو وات وكذلك للقدرات حتي 20 ميجا وات كما يلي:

1- برونزي (حتي 50 ك.وات) مبلغ وقدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لاغير).
2- فضي (حتي 500 ك.وات) مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لاغير).
3- ذهبي (حتي 3 م.وات) مبلغ وقدره 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير).
4- بلاتيني (اكبرمن 3 م.وات) مبلغ وقدره 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير)
5- جميع الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.


 







الكهرباء

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منصة مصر للطاقة الشمسية

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