تعرف على رسوم إصدار شهادة التأهيل لإنشاء محطات طاقة شمسية

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن رسوم الحصول على شهادة تأهيل لإنشاء محطات طاقة شمسية لانتاج الكهرباء وفقا لمنصة مصر للطاقة الشمسية ، و ذلك للشركات العاملة في مجال انظمة الخلايا الشمسية المرتبطة بالشبكات الكهربائية للقدرات حتي 500 كيلو وات وكذلك للقدرات حتي 20 ميجا وات كما يلي:

1- برونزي (حتي 50 ك.وات) مبلغ وقدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لاغير).

2- فضي (حتي 500 ك.وات) مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لاغير).

3- ذهبي (حتي 3 م.وات) مبلغ وقدره 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير).

4- بلاتيني (اكبرمن 3 م.وات) مبلغ وقدره 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير)

5- جميع الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.



