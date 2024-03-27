تشغيل أول محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بنظام "التخزين" فى 2026

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة ، أنه جارى البدء فى إنشاء محطة طاقة شمسية لإنتاج 20 ميجا وات من الكهرباء بالغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى باستثمارات تبلغ 3 مليار و700 مليون جنيه.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطة الغردقة الشمسية المخطط تشغيلها فى أوائل عام 2026 بقدرة 20 ميجا وات هى أول محطة شمسية لانتاج الكهرباء بنظام بطاريات التخزين فى مصر، وتعد المحطة الثالثة والأخيرة المملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعد محطات كوم آمبو بقدر 26 ميجا وات و محطة الزعفرانة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات.

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات على أرض مصر في مجال الطاقة الجديدة و المتجددة و انتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى و الأجنبي لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و في نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.