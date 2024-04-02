تطوير منظومة النقل النهرى فى مصر يقلل استهلاك الطاقة والطرق.. تفاصيل

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل، أن النقل النهرى يعتبر أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آمانًا وأقلها حوادث واستهلاكًا للطاقة بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

وتقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها:

1- تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيرى – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مرورًا بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة، وفى هذا الإطار تم الاتى:

- الانتهاء من إنشاء كبارى هويس المالح ( 2 كوبرى سيارات وكوبرى سكة حديد متحرك ) أعلى ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه وجارى تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية

- جارى أعمال حماية الجوانب وتكريك ترعة النوبارية فى المسافة من كم صفر إلى كم 100.

- تم الانتهاء من رفع كفاءة هويس كم 100 وجارى رفع كفاءة هويس كم 61 الخطاطبة.

2- تطوير الطريق الملاحى القاهرة / أسوان: جارى أعمال إزالة الإختناقات الملاحية فى المسافات من كم 8 حتى كم 885.

3- تطوير الطريق الملاحى القاهرة / دمياط: تم الانتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية فى المسافة من كم 953 كم حتى كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط )

4- تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسماعيلية: تم الانتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية فى المسافة من كم صفر كم حتى كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وتم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 كوبرى ( مسطرد – أبوزعبل )

لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة إلى متحركة.

5- تطوير الطريق الملاحى أسوان / وادى حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر على النحو الآتى:

أ- تم صيانة العلامات الإرشادية للمجرى الملاحى وإضاءة مسار عبارات الشاحنات من مرسى حجر الشمس شرق البحيرة إلى مرسى أبو سمبل غرب البحيرة للسماح بعمل العبارات ليلا لمواجهة تكدس الشاحنات أمام ومراسى العبارات.

ب- جارى تطوير الرصيف النهرى بميناء وادى حلفا بالسودان.

6- تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو وتم إجراء التشغيل التجريبى والبدء فى دخوله الخدمة فى المسافة من القاهرة حتى أسوان مع وضع اولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.