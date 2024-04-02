توزيع طن لحوم على 500 أسرة بنجع العرب فى سوهاج ضمن جهود التحالف الوطنى

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنها سوف تقوم اليوم الثلاثاء بتوزيع لحوم مجمدة وذلك بناحية نجع العرب التابع لقرية إدفا بمركز ومدينة سوهاج، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب ويتم خلال الحملة استهداف 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحم لكل أسرة بإجمالى طن لحوم صرح بذلك محمد سعد راضى مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

وأضاف سعد أنه قبل ذلك تم توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على 6 ألاف أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" والتى أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وتم التوزيع بقرى روافع العيساوية والحريزات الشرقية والحريزات الغربية مركز المنشاة، وقرى العيساوية وجزيرة محروس وحي الكوثر مركز اخميم، وقرى السكساكه والحسنة والجباب والرياينه مركز طما والتوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.