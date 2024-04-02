"بيطرى الأقصر" تشكل لجانا لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، حملات مكثفة في القرى والنجوع ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وخرجت تلك الحملات بقيادة رجال الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويقول الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه تشكلت عدد من اللجان الطبية البيطرية والتي شملت لجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتورة بسمة نادر طبيبة وحدة النمسا البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الغريرة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد أحمد مدنى، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الطود البيطرية برئاسة الدكتور حلمى كامل والدكتورة أسماء السيد أطباء وحدة الطود البيطرية، كما تشكلت لجان أخرى بإدارة أرمنت والقرنة والزينية والاقصر والبياضية واسنا البيطرية.

كما تشكلت لجنة التحصين التابعة لوحدة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس الوحدة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة المنشاة البيطرية برئاسة الدكتور شادى زكريا رئيس الوحدة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية باسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الغريرة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد أحمد مدنى.

وتمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية، بضرورة مشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها ضد هذه الأمراض الوبائية، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



اللجان لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر



عمل اللجان لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع