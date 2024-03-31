فحص وتحصين للمواشى ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت مديرية الطب البيطري بالأقصر، بقيادة الدكتور الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد تشكلت اللجان الطبية البيطرية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتي شملت لجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس الوحدة، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الغريرة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد أحمد مدنى، ولجنة التحصين التابعة لوحدة المنشأة البيطرية برئاسة الدكتور شادى زكريا رئيس الوحدة ومتابعة الدكتور تيسير بدوى من إدارة الوقاية بالمديرية، كما تشكلت لجان أخرى بادارة القرنة والزينية وارمنت والطود البيطرية.

وتواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، كافة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



أعمال فحص وتحصين شامل للمواشي ضمن الحملة القومية



تحصين الماشية بمقر الوحدة البيطرية بقرية الدير



تحصين الماشية فى الوحدة البيطرية بقرية الدير



عمليات فحص وتحصين شامل للمواشي ضمن الحملة القومية



فحص وتحصين شامل للمواشي ضمن الحملة القومية بالأقصر