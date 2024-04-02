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اليوم العالمى للتوحد.. إضاءة مدارس والإدارات التعليمية بكفر الشيخ باللون الأزرق

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:57 م
اليوم العالمى للتوحد.. إضاءة مدارس والإدارات التعليمية بكفر الشيخ باللون الأزرق جانب من الإضاءة باللون الأزرق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت محافظة كفر الشيخ، إضاءة مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية وديوان المديرية باللون الأزرق، للتعريف والتوعية باضطراب مرض التوحد، من أجل جعل البيئة المشاركة والمحيطة بالمريض على درجة كبيرة من الفهم ودراية كاملة بكيفية التعامل مع أبنائنا مصابي التوحد واستيعاب حالتهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،ومحمد عبد الله وكيل الوزارة، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي يوافق 2 أبريل من كل عام.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مديرية التربية والتعليم وجميع مدارس التربية الخاصة والادارات التعليمية تشارك في تلك الفاعلية العالمية، بهدف نشر رسالة توعوية لجميع المواطنين بحسن المعاملة وعدم التنمر على ذوي التوحد، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية المستمرة.

ووجه الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، برفع درجة الوعي بكافة مدارس التربية الخاصة بالتوحد وكيفية التعامل معه، وتقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية.

الجدير بالذكر، أنه تم تحديد يوم 2 أبريل من كل عام يوما عالميا للتوحد، بعد أن أعلنت ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع.

إضاءة المدارس باللون الأزرق
إضاءة المدارس باللون الأزرق

 

اللون الأزرق اللون الغالب بالمدارس
اللون الأزرق اللون الغالب بالمدارس

 

تززين المدارس باللون الأزرق_1
تززين المدارس باللون الأزرق_1

 

جانب من اضاءة المدارس
جانب من اضاءة المدارس

 

جانب من الإضاءة باللون الأزرق
جانب من الإضاءة باللون الأزرق

 

جانب من تلوين المدارس_1
جانب من تلوين المدارس_1

 

مدرسة المجد 55
مدرسة المجد 55

 

 







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