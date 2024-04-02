الوطنية للطوارئ: استمرار شفط المياه من قرية الكوبانية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، أنه جارى التحقيق فى حادث انهيار جسر ترعة السويس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى الحادث.

وأضافت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بانه تواصل فرق الطوارئ لليوم الثالث على التوالى فى أعمال شفط المياه من الأراضى الزراعية والمنازل المتضررة من حادث انهيار جسر ترعة السويس.

وأكدت أن اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، وكافة الأجهزة التنفيذية بكامل إمكانيتها تعمل على مدار 24 ساعة مع وزارة الرى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء ومديرية التضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى والحماية المدنية.

ولفتت الشبكة الوطنية، إلى أن حادث انهيار جسر ترعة السويس بالإسماعيلية وقع نتيجة لهو أحد المواطنين بتركيب ماسورة مياه من الترعة لأرضه المنخفضة، من خلال فتحة وصلت لأربعين متر تقريبًا، وفى منطقة زراعية منخفضة عن مستوى الترعة، والأرض ليس بها طريق لأنها ارض زراعية، ومع جسر عرضه متغير لا يسمح بحركة المعدات الثقيلة وعدم وجود مصارف.

وأوضحت الشبكة الوطنية، إلى أنه تم الانتهاء بتأمين الجسر بإمكانيات وزارة الرى بمعاونة المحافظة وتم فتح السدود المؤقتة التى تم إنشائها لايقاف ضغط المياه، كما تم فتح حركة المياه فى مسارها الطبيعى فى اتجاه الجنوب لتوصيل المياه للسويس، ومازالت عمليات تجفيف المياه من الأراضى الزراعية مستمرة من أول يوم حتى الآن نهارًا وليلًا.



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