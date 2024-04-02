المواقع الثقافية بالأقصر تواصل أنشطتها الرمضانية لدعم الأطفال والعائلات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، استمرارا للأنشطة الرمضانية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث أقام قصر ثقافة حاجر العديسات سهرة رمضانية تضمنت لقاء بعنوان "رمضان شهر القرآن" تناول خلاله محمد علي مسؤول الفرع، فضائل الشهر الكريم، وأحب الأعمال فيه، أعقب ذلك عدة فعاليات للأطفال منها مسابقة في المعلومات العامة، وورشة عمل تشكيلات بالورق الملون وأخرى لعمل مشغولات يدوية يمكن استخدامها كوحدات ديكورية في المنزل.

وإستمراراً لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي سهرة رمضانية تضمنت لقاء بعنوان "ذكرى العاشر من رمضان" تحدث خلالها محمد حنفي عن ذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيرا إلى أن رمضان هو شهر للعمل والعبادة وعلى الصائم أن يوازن بينهما، وأعقب ذلك أمسية لمناقشة أعمال الشاعر علي حسان، وورشة لتصميم لوحات فنية عن الشهر الكريم تدريب مينا عادل.

وفي قصر ثقافة بهاء طاهر أقيمت محاضرة بعنوان "شهر رمضان شهر التلاحم والتراحم" أوضح خلالها الشيخ مدحت عبد الستار، مفهوم كلمتي التلاحم والتراحم، مقدما عدة مواقف من حياة الرسول الكريم.

كما شهد القصر لقاء بمناسبة ذكرى تحرير طابا، تلاه ورشة تصميم لوحات فنية معبرة، بجانب ورشة حكي حول "مكارم الأخلاق"، وعرض فني لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب، بمصاحبة التنورة الصوفية، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



الأنشطة الرمضانية لدعم الأطفال والعائلات بالفعاليات فى الأقصر



المواقع الثقافية بالأقصر تواصل أنشطتها الرمضانية



جانب من عروض التنورة بقصور ثقافة الأقصر



عروض تنورة ضمن الأنشطة الرمضانية لدعم الأطفال والعائلات بالفعاليات