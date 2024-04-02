اليوم السابع
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المشدد 7 سنوات لشاب تعدى على طفل من ذوى الهمم فى الوراق

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:57 م
المشدد 7 سنوات لشاب تعدى على طفل من ذوى الهمم فى الوراق متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات، لشاب متهم بخطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة الوراق.

 

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهانى حموده.

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم "محمود. س" فى يوم 14 أكتوبر 2023 بدائرة قسم الوراق، خطف المجنى عليه الطفل " ر .م " واقتاده إلى مكان بعيدا عن أعين الرقباء مستغلا مرضه العقلى، وتعدى عليه بالقوة والتهديد، مهددا إياه بالإيذاء والعقر من كلب كان مصاحبا له إن أفشى فعله.







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