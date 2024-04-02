اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص ببنادق آلية بالعبور ليونيو المقبل للمرافعة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:42 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل شخص ببنادق آلية بالعبور ليونيو المقبل للمرافعة محكمة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاتة هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، تأجيل محاكمة عامل وعاطلين لاتهامهم بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، لخلافات سابقة بينهما، بدائرة قسم شرطة أول العبور، وذلك لجلسه يوم 3 يونيو لسماع المرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7982 لسنة 2023 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 3537 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "إبراهيم ص س"، 47 سنة، موظف، مقيم مدينة المرج، و"على ع س"، و"أحمد ع س"، لأنهم في يوم 2 / 2 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "أحمد سلامة جمعة" بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، وذخائر وتجسيداً لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا وما أن ظفروا به حتى باغتوه بعدة أعيرة نارية، استقرت بصدره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية سريعة الطلقات، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، حازوا وأحرزوا ذخائر 12 طلقة مما تستعمل في السلاح النارى موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.







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