اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المتحف المصرى الكبير يكتسى باللون الأزرق لدعم متحدى طيف التوحد.. صور

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:46 م
المتحف المصرى الكبير يكتسى باللون الأزرق لدعم متحدى طيف التوحد.. صور المتحف المصرى الكبير
كتب محمد أسعد تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي يوليه المتحف المصري الكبير؛ لدعم طيف التوحد في المجتمع الثقافي والعملي، أُقيم اليوم حفل سنوي للجمعية المصرية للأوتيزم في المتحف المصري الكبير.

وقد تم خلال الحفل استعراض كفاءات الشباب من متحدي  طيف التوحد، لعدد من المهارات مثل: مهارات التطبيقات الرقمية، والطباعة، والتصميم، حيث قام الشباب بتصميم صور لمقاعد مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، وتم تنفيذها بعد عقد ورش عمل، وإتاحة عدد من الزيارات، مع فريق الإتاحة بالمتحف المصري الكبير.

وقد تم تنفيذ هذه المقاعد من خلال التبرعات التي قدمتها عدة جهات، وسيتم عرضها ضمن فعاليات الاحتفالية.


وأعرب اللواء عاطف مفتاح؛ المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، عن مدى حرص المتحف على أن يكون متاحًا لكافة الزوار، وخاصةً متحدي  طيف التوحد؛ بهدف دمجهم، وتمكينهم من التعامل فى جميع أنشطة المتحف، والاستمتاع بالتجربة الفريدة.


جدير بالذكر أنه تم إضاءة المتحف باللون الأزرق؛ للتوعية بطيف التوحد، وتم استقبال عدد من شباب طيف التوحد؛ لحضور عرض  توت عنخ آمون التفاعلي.

المتحف المصرى الكبير (1)

 

 

المتحف المصرى الكبير (2)
 

 

المتحف المصرى الكبير (3)
 

 

المتحف المصرى الكبير (4)
 

 

المتحف المصرى الكبير (5)
 

 

المتحف المصرى الكبير (6)
 

 

المتحف المصرى الكبير (7)
 

 

المتحف المصرى الكبير (8)
 

 

المتحف المصرى الكبير (9)
 

 

المتحف المصرى الكبير (10)
 

 

المتحف المصرى الكبير (11)
 

 

المتحف المصرى الكبير (12)
 

 

المتحف المصرى الكبير (13)

 







المتحف المصري الكبير

المتحف الكبير

التوحد

تمثال رمسيس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة