السجن 3 سنوات لعاطل تسبب فى إجهاض سيدة فى بولاق الدكرور

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بسجن عاطل 3 سنوات، لاتهامه بالتعدى على سيدة حامل تسبب فى إسقاط حملها فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.



وكشف أمر الإحالة ، أن المتهم "هشام . س" 26 سنة، عاطل، تسبب فى إسقاط سيدة حبلى بأن قام بضربها عدة ضربات متفرقة استقرت أحدهما في بطنها فأحدث اصابتتها فى دائرة قسم بولاق الدكرور.

وأشار أمر الإحالة ، إلى أن المتهم دلف إلى منزل المجني عليها باحثا عن زوجها، لوجود خلافات بينهما ومع محاولتها منعه قام بالتعدي عليها بالضرب عدة ضربات أستقرت احدهما في بطنها فأحدث إصابتها التي أدت إلى إجهاض الحمل.

