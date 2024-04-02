السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط المباحث ، مفادها قيام المتهم بإحراز مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت احالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.