اليوم السابع
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الرئيس السيسى يكشف ملامح ومستهدفات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة.. إنفوجراف

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:15 م
الرئيس السيسى يكشف ملامح ومستهدفات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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في خطاب تاريخى أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية معلنا بدء فترة رئاسية جديدة من إبريل 2024، وذلك وفق رؤية وطنية جامعة، قدمها الرئيس السيسى للشعب المصرى، في كلمة تاريخية بامتياز، بدأت بآيات قرآنية وانتهت أيضا بآيات قرآنية، وشرح فيها الرئيس السيسى رؤيته الوطنية فى إدارة شئون مصر في السنوات المقبلة.

الرئيس

الرئيس

وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.







عبد الفتاح السيسى

حلف اليمين للرئيس السيسي

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