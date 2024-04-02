خطاب التنصيب.. الرئيس السيسى: سأظل مخلصا لا أرى سوى مصالح الشعب والوطن

محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا.

وأضاف الرئيس السيسى، فى بيانه أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة جديدة، أننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.

وقال الرئيس السيسى، إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق فى الحلم ولشعبها الحق فى الحياة الكريمة ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم.

كما عاهد الرئيس السيسى، الله والشعب المصرى بأن يظل مخلصا فى عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن متسلحا بعزيمة الشعب المصرى وأصله الطيب ومحافظا على العهد والوعد لمصر الحبـيـبــة، وشـــعبها العـزيــز وقبل كل شئ لله سبحانه وتعالي.