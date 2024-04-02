الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5.5 مليون جنيه قبل العيد

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية استهدفت تجار المخدرات، وذلك إدراكاً بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام 3 عناصر إجرامية، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (ثان العامرية، كارموز) بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كارموز، وبحوزتهما (11كيلو جرام لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 2مليون جنيه تقريباً.



وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بحوزته (21 ألف قرص مخدر لعقار "تامول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2 مليون جنيه.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الغربية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (أحد الشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبحوزته (13,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس)، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات - 3,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 1,5 مليون جنيه.



المتهمين والمضبوطات (1)



المتهمين والمضبوطات (2)