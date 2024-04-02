الخارجية الأسترالية تستدعى سفير إسرائيل للاحتجاج على غارة المطبخ الدولى

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أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية اليوم الثلاثاء استدعائها السفير الإسرائيلي لدى كانبرا أمير ميمون، للاحتجاج على قيام الجيش الإسرائيلي بغارة جوية على المطبخ المركزي الدولي الذي يقدم مساعدات لقطاع غزة، مما أدى إلى مقتل سبعة عمال إغاثة من بينهم أسترالية.



ونقلت صحيفة "ذا سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج قولها -في بيان- "شعرنا بالحزن الشديد بعد التأكد من وفاة عاملة الإغاثة المولودة في ملبورن، زومي فرانككوم"، وإن حكومتها تدين هذا الهجوم وقد قدمت احتجاجات إلى الحكومة الإسرائيلية وتسعى إلى إجراء مراجعة شاملة وسريعة.



وأضافت الوزيرة الأسترالية "نتوقع المساءلة الكاملة عن هذه الوفيات، ونجدد مطالبتنا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، واحترام القانون الإنساني الدولي".



بدوره، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز -في تصريح صحفي- "نريد المساءلة الكاملة، لأن هذه مأساة كان لا ينبغي أن تحدث أبدا، واتصلنا بالتأكيد بالحكومة الإسرائيلية مباشرة".



وأضاف ألبانيز "تتوقع أستراليا المساءلة الكاملة عن مقتل عمال الإغاثة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب توفير الحماية لعمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، بل وجميع المدنيين الأبرياء".



وتابع ألبانيز إن الحكومة لديها موقف واضح لصالح "وقف دائم لإطلاق النار" في الحرب المستمرة منذ ستة أشهر بين إسرائيل وحماس.