التحالف الوطنى: توزيع 25 طن لحوم مجانا على 12500 أسرة بسوهاج فى رمضان

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت جمعية الأورمان بسوهاج عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنه خلال شهر رمضان المبارك تم استهداف 12500 أسرة وتم توزيع 25 طن لحوم بالمجان بواقع 2 كيلو لكل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الأسر وأن التحالف الوطنى قدم كافة أوجه الرعاية والدعم حتى تم الوصول إلى أبعد نقاط داخل الكفور والنجوع والقرى والقرى الصحراوية والبعيدة عن الحضر صرح بذلك محمد سعد راضى مدير جمعية الأورمان.

وأضاف سعد أنه اليوم تم توزيع لحوم على الأسر وذلك بناحية نجع العرب التابع لقرية إدفا بمركز ومدينة سوهاج وذلك ضمن حملة طرق الأبواب ويتم خلال الحملة استهداف 500 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 2 كيلو لحمة لكل أسرة بإجمالى 2 طن لحوم بالمجان، وتم عملية التوزيع من خلال قيام المتطوعين بطرق الأبواب وتسليم كل أسرة شنطة بالمجان.

يذكر أن جمعية الأورمان عضو التحالف قامت قبل ذلك بتوزيع 6000 كرتونة مواد غذائية على 6 ألاف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" والتى أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وتم التوزيع بقرى روافع العيساوية والحريزات الشرقية والحريزات الغربية مركز المنشاة، وقرى العيساوية وجزيرة محروس وحى الكوثر مركز أخميم، وقرى السكساكة والحسنة والجباب والرياينة مركز طما والتوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد فى تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.