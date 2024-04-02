البورصة المصرية.. صعود جماعى للمؤشرات بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 28372 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 34630 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 9168 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 1.1 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الحديد والصلب المصرية عدد 169.9 ألف سهم، وباعت إدارة شركة جي بي كوربوريشن 693.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعربية لحليج الأقطان، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 175 سهمًا، 1364 سهم، 337 سهمًا، 2 مليون سهم، 38 ألف سهم، 6151 سهم، 33 ألف سهم، 267.7 ألف سهم، على التوالي.

واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 3 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المجموعة المصرية العقارية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 213 ألف سهم، 4 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 5550 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة سيتي لاب للتحاليل الطبية، موافقة مجلس إدارة على شراء سلسلة معامل كايرو كلينيكال لاب من خلال الاستحواذ على الأصول والعقود والعلاقة التجارية بقيمة 55 مليون جنيه، ويتم سداد صفقة الشراء ما بين 10 ملايين جنيه كدفعة مقدمة عند التوقيع على مذكرة التفاهم بغرض الاستحواذ، وذلك من التمويل الذاتي للشركة، و45 مليون جنيه يتم سدادها دفعة واحدة في 1 أغسطس المقبل تمويلًا من بيع أسهم المؤسسين إلى تحالف شركة قمة المشرق الطبية.

في سياق منفصل أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه ليصبح 500 مليون جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 90 مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة المصدر 135 مليون جنيه عن طريق الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2023.