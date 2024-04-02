الإدارية العليا تؤيد عزل أستاذ جامعى ناقش رسالة ماجستير بالمخالفة للقواعد

كتب أحمد عبد الهادى

أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المُكافأة لِما نُسِبَ إليه من مُخالفات، تمثلت في خروجه على مُقتضى الواجب الوظيفي والإخلال بكرامة الوظيفة والخروج على القِيّم والتقاليد الجامعية بأن الإهمال في أداء عمله وذلك بالسماح باستمرار مُناقشة الطالب - في البحث المُقدم منه للحصول على درجة الماجستير بالرغم من عدم استكمال التشكيل القانوني للجنة الحُكم وعِلمه اليقيني بذلك مُنذ بدء المُناقشة وحتى إصدار التوصية.

كما نُسب اليه الخروج على مُقتضى الواجب الوظيفي والتوقيع على نماذج المِنَح للطالب المذكور قرين توقيع عميد المعهد رغم عِلمه بعدم مشروعية المُناقشة وقبل العرض على المجالس المُختصة.

ونُسب اليه أيضًا ، إساءة استعمال السُلطة بإصدار تعليماته إلى الموظف المُختص بالتوقيع على إفادة رسمية تتضمن إتمام مُناقشة الطالب للبحث المُقدّم منه للحصول على درجة الماجستير وقيامه شخصيًا بالتوقيع عليها في ذات يوم المُناقشة 19/1/2019 رغم عِلمه بعدم مشروعيتها.

وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن ذنبًا إداريًا يستوجب مُعاقبته تأديبيًا بالجزاء الذي قضى به القرار المطعون فيه، هذا فضلًا عن مُناسبة الجزاء الموقع عليه بالنِسبة للمُخالفة المنسوبة إليه دون ثمة غلو ، مما يجوز تأييده.

حمل الطعن رقم 86873 لسنة 67 ق.عُليا .