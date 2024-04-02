اعرف 8 معلومات عن حيوان الحوت.. أبرزها التحكم فى درجة حرارة جسمه

كتبت منال العيسوي

عالم الحيوانات البرية والبحرية عالم ملىء بالعجائب والأسرار، وبالتحديد عالم البحار، حيث يوجد به أكثر من خمسة آلاف نوع تضم كل الكائنات البحرية، ومن بينها حيوان الحوت وأسماك القرش ، الذى يعد أحد الحيوانات الثديية الفقارية، وخلال الفترة الأخيرة تنفذ وزارة البيئة، مشروع لمراقبة سلوكيات اسماك القرش .

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن حيوان الحوت



1- حيوان الحوت الثدى من ذوات الدم الحار الذي ويمكنه التحكم فى درجة حرارته الداخلية.

2 - التكاثر عند حيوان الحوت، نجد أنه تلد إناث الحيتان صغار، وتقوم بارضاعهم من الغدد الثديية التي لديها.

3- حيوانات الحيتان البالغة لا يكسو جسدها شعر، وانما يظهر بشكل مؤقت في الطور الجنيني.

4- بعض الحيتان البالغة لديها شعيرات حسية حول أفواهها، وهى صفات و خصائص تشير إلى الحيوانات الثديية.

5- حيوان الحوت هو حيوان ثدي مميز بصفاته الفريدة التي لا يتشاركها معه بقية الثدييات.

6- يمتلك حيوانات الحيتان أجسام إنسيابية سميكة، وتكون مدورة عكس غالبية أجسام الأسماك الرفيعة والممدودة.

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‏7- حيوان الحوت يحتوي ذيلله على فصين أفقيين وهما يعتبران الوسيلة الوحيدة للحوت للتقدم و الإندفاع في الماء.

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‏8- يمتلك حيوان الحوت زعنفة ظهريه مثبتة بوساطة أنسجة ضامة لكنها لحمية و تفتقد العظام الداعمة بالكامل.