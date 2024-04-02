إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربى

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أشقاء، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظتي بنى سويف والفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظتي بنى سويف والفيوم

واستقبل مستشفى سمسطا المركزي المصابين وهم عبد الرحمن عاطف روبي 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساعد الأيسر، واشقاءه «محمد»25 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، «محمود» 40 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، محمود عبد النبي حزر الله 40 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد عادل أحمد 15 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالساعد الأيسر، محمد سيد صابر 17 سنة، مصاباً بكدمة شديدة بالضلوع، يوسف محمد رمضان 16 سنة، مصاباً بجرح بالذراع الأيسر حوالى 6 سم وكدمات بالجسم، سيد بقلي روبي مصاباً بسجحات وكدمات بالجسم، محمد بليغ عبد العليم 14 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين لقسم الاستقبال لمستشفى سمسطا بمحافظة بني سويف لقربها من مكان الحادث المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والذي وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية للمصابين.