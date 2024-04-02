إحالة سيدة تعدت على نجلة زوجها من ذوى الهمم فى المقطم للجنايات

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بالتعدى على نجلة زوجها من ذوى الهمم فى منطقة المقطم.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها "من ذوى الهمم"، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله فى بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.

وقال والد المجنى عليها خلال تحقيقات النيابة، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب نجلته، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة فى جسدها جراء بعض الحروق، لافتا إلى أنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالى 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.

وأضاف والد المجنى عليها، أنه سجل جزء من شركته باسم ابنته المجنى عليها كى تكون سندا لها فى الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة، مؤكدا أن زوجته الجديدة كانت تعتدى على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها فى بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول أن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.