أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض العثور على جثة شاب متفحمة داخل سيارة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ للمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة متفحمة لشاب في الثلاثين من عمره داخل سيارة مشتعلة مبلغ محضر بغيابه منذ 8 أيام.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ قيام 3 أشخاص مقيمين شبين القناطر باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهم بسيارته إلى أحد الأماكن وقاموا بضربه علي الرأس وخنقه حتى فقد الوعى ثم ألقوا جثته في ترعة ثم قاموا باستخراجها ووضعها داخل سيارة بدون لوحات معدنية وقاموا بإشعال النيران في السيارة وداخلها المجنى عليه حتى تفحمت جثته، بسبب خلافات بينهما.

وتم استدعاء أسرة المجنى عليه وقاموا بالتعرف عليه، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب احمد مصطفي سالم والنقيب احمد نصر والنقيب فهد ناصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.