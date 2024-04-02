أطفال مقرأة بالأقصر جمعوا 8600 جنيه وجهزوا 45 شنطة سلع للمستحقين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

في مشهد عظيم لأطفال بمحافظة الأقصر، أقدم عدد من أطفال مكتب تحفيظ قرآن بمنطقة منشأة العمارى في مدينة الأقصر، على عمل حصالة الخير قبل شهر رمضان المبارك ونجحوا في تجميع مبلغ 8600 جنيه من مصروفهم من أسرهم، وقاموا بتجهيز 45 شنطة سلع غذائية تم توزيعها على الأسر المستحقة ببلدتهم.

وفى هذا الصدد، أطلقت إحدى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في نجع عطيتو بمنطقة منشأة العمارى بمدينة الأقصر، مبادرة بين الأطفال برعاية غادة عادل النوبى عبداللاهى محفظة الأطفال بالمكتب، عبارة عن "حصالة الخير" بمشاركة وسعادة كبيرة بين كافة الطلبة الذين لديها في مكتب تحفيظ القرآن الكريم.

ونجح الأطفال في دار تحفيظ القرآن الكريم بمنشأة العمارى، عقب فترة قبل شهر رمضان المبارك، في جميع مبلغ 8600 جنيه داخل حصالة الخير التي كان مقرها المكتب، حيث جمع الأطفال ذلك المبلغ من مصروفاتهم الخاصة من أسرهم، وقرروا تجهيز 45 شنطة سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وشاركوا في توزيعها على الأسر المستحقة في بلدتهم، حيث كان الهدف من الفكرة أن يكون هنا جيل يتربي على فكرة عمل الخير والمشاركة في دعم أهاليهم وجيرانهم خلال الشهر الكريم.

وكان قد قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مدينة الأقصر، التقي خلاله بالطفل الكمبيوتر القرآنى محمود صلاح ابن التسعة أعوام حافظ نصف القرآن الكريم كامل بأرقام الصفحات والآيات وترتيب السور، وقال الطفل محمود صلاح حافظ نصف القرآن الكريم، إنه يبلغ من العمر 9 سنوات في الصف الثاني بمعهد كوم البعيرات الأزهري، وحفظ نصف كتاب الله في المدرسة القرآنية برعاية الأوقاف والأزهر الشريف في قرية البعيرات.

فيما قال الشيخ تميم حماد شيخ المدرسة القرآنية المسئولة عن تحفيظ القرآن الكريم للطفل محمود صلاح، إنه استلمه منذ كان 3 سنوات وأظهر براعة كبيرة في حفظ السور والآيات وترتيب السور عن ظهر قلب، مؤكداً على أنه شارك في مسابقة الأزهر الشريف من يومين وابهر المشايخ بصورة كبيرة جعلتهم ينشرون فيديو له على صفحة الأزهر الشريف والذي لاقي رواج كبير.



حصاد حصالة الخير لأطفال الأقصر فى رمضان



سعادة الأطفال قبل التبرع بحصالة الخير للأسر المستحقة