أستاذ اقتصاد: خطاب الرئيس السيسى ركز على محاور تنمية المستقبل

كتب عبد الحليم سالم

‫أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد، ان خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حلف اليمين اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة بمقر مجلس النواب، وضح العديد من النقاط المهمة والتحديات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، سواء ما شهدته مصر منذ 2011 ووجود قوى الشر ، او التحديات العالمية ومنها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات ومشكلات المنطقة والدول المحيطة.

أضاف عبد الحافظ إنه فى ظل الظروف الصعبة السابقة من الصعب تنفيذ خطة تنمية قوية تلبى الاحتياجات المتعلقة بالشعب، لافتا أن الحجم الكبير للبنية الأساسية فى منتهى الاهمية لجذب الاستثمار وتهيئة البلاد لذلك بشكل كبير، خاصة أن البنية هى الأساس لأى مشروعات.

أضاف ‏أن الفترة المقبلة هى فترة البناء وفترة الاستثمار وفترة اتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في الزراعة وفي الصناعة وزيادة الصادرات وتحقيق الموارد المستدامة للدولار وزيادة الإنتاج المحلى بشكل كبير ‏من الزراعة ومن الصناعة ومن التشغيل ومن السياحة وهو قطاع في منتهى الأهمية للدولار وتشغيل العمالة، وكما أكد الرئيس السيسى فى خطابه فإن التركيز فى المرحلة المقبلة سيكون على هذه المشروعات التي تساهم في نهضة وتقدم البلاد وتحسين معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

‏أضاف انه الرئيس يضع الخطوط العامة وعلى الحكومة تنفيذ تلك الخطة خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الاتفاق مع صندوق النقد على قرض جديد وانعكاسه على استقرار أسعار الدولار، وبالتالى من المهم خلال المرحلة المقبلة أن تبدأ الأسعار بالإنخفاض وتراجع معدلات التضخم وتحتل مصر المكان اللائق على المستويين المحلى والدولى.