أبرز 5 معلومات عن وورلد سنترال كيتشن بعد مقتل 7 من أفرادها فى غارة إسرائيلية

وكالات

قالت منظمة وورلد سنترال كيتشن غير الحكومية إن مواطنين من أستراليا و بريطانيا وبولندا كانوا من بين 7 من موظفيها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة.

وقررت المنظمة تعليق عملياتها في المنطقة بحسب بيان أكدت فيه على أن عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفا أبدا.

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، من خلال عمليات الإغاثة، ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.

وعبر خوسيه أندريس الطاهي الذي أسس وورلد سنترال كيتشن عن شعوره بالحزن والأسى على عائلات وأصدقاء الذين لقوا حتفهم في الهجوم.

وفيما يلي أبرز معلومات عن منظمة وورلد سنترال كيتشن..

- أسس منظمة وورلد سنترال كيتشن غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا في عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ في الأصل بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

- توسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات.

- قدمت وورلد سنترال كيتشن عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية عام 2022.

- شاركت في أول شحنة من المساعدات إلى غزة يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص في شهر مارس، ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية من وورلد سنترال كيتشن تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة هذا الأسبوع.

- مؤسس المنظمة الطاهي أندريس هو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني أميركي. وحصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي ويقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف ميشلان للتميز في مجال الطهي والمؤلف من ثلاثة نجوم. ونال أندريس ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في عام 2015.

وطالبت الولايات المتحدة وأستراليا وبولندا بسرعة التحقيق في الحادث الذي طال مواطنين من الدول الثلاث كانوا ضمن الفريق الإغاثي لمنظمة وورلد سنترال كيتشن.