اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

واشنطن تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتل عمال إغاثة بغزة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:29 ص
واشنطن تطالب إسرائيل بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات مقتل عمال إغاثة بغزة دمار غزة
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أدريان واتسون، إسرائيل بإجراء تحقيق عاجل، لكشف ملابسات مقتل بعض المتطوعين الأجانب بمنظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

ودعت واتسون في تصريح، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إلى ضرورة حماية عمال الإغاثة الإنسانية، لأنهم يقدمون مساعدات يحتاجها الشعب الفلسطينى.

وكتبت على منصة إكس قائلة، قلبنا مفطور، ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدت إلى مقتل عمال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة، ويجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدمون مساعدات الفلسطينيون بحاجة ماسّة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى.







قطاع غزة

غزه

مجلس الأمن القومى الأمريكى

إسرائيل

منظمة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية

مقتل عمال إغاثة بغزة

واشنطن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة