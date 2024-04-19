15.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية فى 3 شركات حكومية

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نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصرى " الأهلي للصرافة " ، وبنك مصر "مصر للصرافة "، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي بلغت ما قيمته 15 مليارا و528 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضى.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين - رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 8 مليارات و621 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال الأسبوع المنتهى، بلغت ما قيمته مليار و478 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات " الريال السعودى والدرهم الإماراتى والعملة الأوروبية اليورو "والباقى من عملات أقل تداولا.

وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصرى، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله .

وكشف عادل فوزى رئيس شركة مصر للصرافة " – في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط - عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 6 مليارات و170 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في انحاء الجمهورية.

واوضح فوزى – أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 62% ، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبة 17٪، ثم الريال السعودى بنسبة 15٪، ثم الجنيه الإسترلينى بنسبه 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتى بنسبه 1٪ ، ثم باقى العملات الأخرى بنسبه 1.5٪ .

وأكد عادل فوزى - أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهورللتنازل لبيع العملة الأجنبية من خلال القنوات الشرعية فى البنوك وشركات الصرافة، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.

وفي السياق ذاته، قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة " كايرو للصرافة "، إن حصيلة التنازلات عن العملات الاجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري ، ما قيمته 737 مليون جنيه تقريبا ، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى ، رفع سعرى عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.