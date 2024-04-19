وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء: إنشاء أول وحدة لإنتاج الأزولا بقطاع الزراعة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قال الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء، إنه تم إنشاء وحدة متخصصة لإنتاج الأزولا وذلك بديوان المديرية بالجهة الخلفية للديوان، وقد سبق وأن تم البدء فى تجربة عمل بعض الأحواض والتى نجحت في تنفيذها المديرية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء برئاسة الدكتور أحمد الحاوى المدير التنفيذي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليميه بجنوب سيناء الأمر الذى تطلب التوسع فى التنفيذ من خلال عمل وحدة خاصة لإنتاج الأزولا لتمكين المزارعين والمواطنين من الحصول عليها بأسعار مخفضة وذات قيمة غذائية عالية للطيور والحيوانات.

وأضاف وكيل وزارة بجنوب سيناء، أنه بناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير و اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء للعمل على الاستغلال الأمثل للأصول والأماكن المتاحه بالمحافظة.

ومن جانبه أشار حسام حمدى مدير إدارة البساتين، إلى أنه تم تنفيذ توجيهات وتعليمات الدكتور شطا وبالفعل تم إنشاء وحدة للإنتاج وعمل أحواض جديدة من أجل توفير المزيد من الخدمات التى تقدمها للمزارعين، موضحا أن هناك البعض من المزارعين الذين وفدوا للمديرية وقاموا بعمل تلك التجربة بمزارعهم والتى نجحت من خلال متابعتهم وارشادهم بالخطوات اللازمة للتنفيذ.



وأوضح شطا، أن الجهات البحثية لها دور هام فى الإرشاد والتعليم ونقل الخبرات سواء للمهندسين الزراعيين أو جموع المزارعين، موجها الشكر لمركزى بحوث الصحراء والمركز القومى للبحوث لسعيهم الدائم وتعاونهم المثمر من أجل تحقيق حلم التنمية الزراعية المستدامة على أرض الفيروز.



