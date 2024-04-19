وفاة شابين غرقا فى مياه نهر النيل بقرية أبو صالح في بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شابان مصرعهما غرقًا بمحافظة بني سويف، أثناء قيامهما بالاستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لمركز ناصر، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتي الشابين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بغرق شابين اثناء قيامهما بالإستحمام في مياه النيل، أمام قرية أبو صالح التابعة لدائرة مركز شرطة ناصر.

وتواصل قوات الإنقاذ النهرى البحث عن جثامين : فارس عثمان سيف الدين، 19 عامًا، ومحمد عيد نصر، 19 عامًا، يقيمان قرية بني عدي التابعة لمركز ناصر، بعدما غرقا أثناء استحمامهما بمياه النيل أمام قرية أبو صالح بدائرة المركز.