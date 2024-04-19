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وزير خارجية إيطاليا يدعو إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم فى إيران

الجمعة، 19 أبريل 2024 09:52 ص
وزير خارجية إيطاليا يدعو إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم فى إيران وزير خارجية إيطاليا
كتب رامى محيى الدين

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دعا وزير الخارجية الإيطالى إلى وقف التصعيد بعد التقارير عن هجوم فى إيران.

وكانت الخارجية الإسرائيلية طالبت اليوم الجمعة، سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

من جهة آخرى قالت الخارجية الإيطالية إنها تتابع التطورات بعد أنباء عن انفجارات في أصفهان الإيرانية وستناقش ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وفى وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.







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