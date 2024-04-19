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وداعا سليمان غانم.. رحلة عطاء كبيرة للفنان صلاح السعدنى (إنفوجراف)

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:57 م
وداعا سليمان غانم.. رحلة عطاء كبيرة للفنان صلاح السعدنى (إنفوجراف) الراحل صلاح السعدنى

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خبر حزين أصاب الوسط الفني ومحبى "عمدة الدراما" الفنان صلاح السعدني، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد رحلة طويلة من المشوار الفني الكبير الذى أثري به السينما والدراما المصرية، واستطاع أن يدخل قلوب المصريين والعرب بأعماله الذى تميز بها.

صلاح السعدنى
صلاح السعدنى

- من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية

- بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، وشاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن

- بدأ مشواره الاحترافى بالتمثيل في أوائل الستينيات من خلال التلفزيون

- تعد شخصية العمدة سليمان غانم التي جسدها صلاح السعدنى في مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة هي الأبرز في مشواره

من أبرز أعماله
- يوميات نائب في الأرياف
- قصر الشوق
- أرابيسك: أيام حسن النعماني
- "حلم الجنوبي
- "الناس في كفر عسكر"
- الباطنية" و"الإخوة الأعداء "
- "القاصرات" آخر أعماله في عام 2013







وفاة صلاح السعدنى

وفاة صلاح السعدني

وفاة الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني

وفاه صلاح السعدني

جنازة صلاح السعدني

أخر أعمال صلاح السعدنى

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