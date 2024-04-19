هيئة الدواء: التعاون فى توطين صناعة الأدوية واللقاحات يحظى باهتمام مشترك مع تونس

تونس (أ ش أ)

أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوى، على أهمية العلاقات الثنائية مع تونس خاصة في مشروع توطين الصناعات الدوائية وخاماتها واللقاحات والأمصال التى تحظى باهتمام مشترك بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيراتها التونسية.

وأوضح الغمراوي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، أن الزيارة إلى تونس الشقيقية تأتي في إطار مشاركتنا بالاجتماع التمهيدي لإطلاق مبادرة مواءمة الإجراءات التنظيمية للأدوية بإقليم شمال إفريقيا NA-MRH التي عقدت على مدار يومين 16 - 18 أبريل الجاري، والتي اجتمعت على هامشها مع وزير الصحة التونسي الدكتور علي المرابط بحضور السفير المصري لدى تونس إيهاب فهمي الذي أشاد بعمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي لعقد بروتوكول تعاون مع الوكالة الوطنية للأدوية.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن إطلاق مبادرة الموائمة التنظيمية لدول شمال أفريقيا الستة "مصر، تونس، ليبيا، المغرب، الجزائر، موريتانيا"، التي تم الإعداد لها خلال ديسمبر الماضي بالقاهرة - من المتوقع أن تؤثر إيجابا على حجم التبادل التجاري الدوائي، والمساعدة على سد الفجوات في السوق الدوائية المحلية ويعزز من تمثيل الإقليم في وكالة الأدوية الأفريقية، فضلا عن تطوير السياسات والتشريعات الدوائية على المستوى القاري.

وأضاف الغمراوي، أنه تم عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي دول شمال أفريقيا، حيث تم بحث العلاقات الثنائية مع مدير مديرية الأدوية المغربي الدكتور عزيز المرابطي، كما تم عقد اجتماعات ثنائية مع وفود ليبيا والجزائر وموريتانيا، لمد جسور التعاون مع كل الهيئات في جميع المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ودعم النظم التنظيمية بالقارة الأفريقية.

وعن تصنيع اللقاحات والأمصال، قال الغمراوي، إن مصر دولة رائدة في مجال تصنيع اللقاحات والأمصال، وهي الأولى أفريقيا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لصناعة الأمصال واللقاحات التي يتم إنتاجها من خلال عدد من المصانع الوطنية وأخرى تابعة للقطاع الخاص، حيث ننتج اللقاحات الخاصة لفيروس كورونا وأمصال أخرى، مشيرا إلى أن توطين صناعة اللقاحات يعد أحد أهم محاور المباحثات الثنائية مع دول شمال أفريقيا خلال مبادرة موائمة الإجراءات التنظيمية للأدوية.

وعن استيراد الأدوية من الخارج، أكد الغمراوي، أن الدولة المصرية تتجه حاليا للتصنيع المحلي للأدوية، لافتا إلى أن السوق الدوائي يعتمد على الدواء المنتج من المصانع المصرية بنسبة 94 % ، مؤكدا أن الدولة تشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في قطاع الأدوية، مؤكدا تحقيق نجاح في زيادة حجم الصادرات الدوائية من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول جنوب أفريقيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، كما اعتمدت السودان مرجعية الدواء المصري .

وأكد الغمراوي، أن هيئة الدواء المصرية تعد الأولى إقليميا و قاريا من حيث القوة الفنية لصناعة الدواء دون نظرائها، مشيرا إلى أن مصر عضو معتمد في معظم منظمات الصحة العالمية ، فهي عضو المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للمستحضرات الصيدلانية I C H، عضو منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، عضو منظمة التفتيش الدوائي التعاوني .