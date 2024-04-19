ننشر أسعار السلع فى السلاسل التجارية بعد انخفاضها نتيجة مبادرة الحكومة

كتب إسلام سعيد

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الأساسية بالسلاسل التجارية، كما يتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الأرصدة السابقة من السلع، كما انخفضت أسعار السلع في أسواق التجزئة الصغرى (البقالين).

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، عن الاتحاد العام للغرفة التجارية، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، لخفض أسعار السلع بالأسواق بعد عيد الفطر.



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