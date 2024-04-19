اليوم السابع
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ننشر أسعار السلع فى السلاسل التجارية بعد انخفاضها نتيجة مبادرة الحكومة

الجمعة، 19 أبريل 2024 11:59 ص
ننشر أسعار السلع فى السلاسل التجارية بعد انخفاضها نتيجة مبادرة الحكومة سلاسل تجارية
كتب إسلام سعيد

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أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الأساسية بالسلاسل التجارية، كما يتوقع استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة مع انتهاء الأرصدة السابقة من السلع، كما انخفضت أسعار السلع في أسواق التجزئة الصغرى (البقالين).

 

جاء ذلك في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، عن الاتحاد العام للغرفة التجارية، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، لخفض أسعار السلع بالأسواق بعد عيد الفطر.

 

أسعار السلع في كارفور
أسعار السلع في كارفور

 

أسعار الألبان والدواجن واللحوم في كارفور
أسعار الألبان والدواجن واللحوم في كارفور

 

أسعار اللولو
أسعار اللولو

 

أسعار سبينس
أسعار سبينس

 

أسعار مترو
أسعار مترو

 

أسعار كازيون
أسعار كازيون

 







اسعار السلع

اسعار السلع الاساسية

انخفاض اسعار السلع

سلع

اتحاد الغرف التجارية




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