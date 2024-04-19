اتحاد الغرف التجارية: خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20%

كتب إسلام سعيد

أعلن الاتحاد العام للغرفة التجارية، أنه جارى العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة والتي انخفضت بحوالي 25%.

أوضح الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية انخفضت خلال الفترة الماضية، إذ تراجعت أسعار القمح بنسبة 40%، و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

وذكر الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انخفاض أسعار القمح أدى إلى انخفاض أسعار المكرونة، كما أدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى كبديل.