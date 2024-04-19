نقابة الأطباء: عودة صرف الوجبات للعاملين بالمستشفيات الحكومية بنظام 12 ساعة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن وزارة الصحة قد أصدرت تعميما أول أمس الأربعاء 17 أبريل 2024، للمستشفيات بالمديريات والهيئات التابعة لها بانتظام صرف الوجبات الغذائية للعاملين بالمستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر، متضمناً قرار وزير الصحة رقم 783 لسنة 2016 والذي قام بتحديد المقننات الغذائية للعاملين بالمستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر .

وأوضحت النقابة، أنه كان قد حدث ارتباكا في تفسير القرار المعمول به من 2016 وعدم انتظام في صرف الوجبات الفترة السابقة لشهر رمضان وبعده.

وكانت نقابة الأطباء قد طالبت بإلغاء كل التعليمات المخالفة للقرار الوزاري رقم ٧٨٣ لسنة ٢٠١٦ والالتزام بصرف الوجبات لاي طبيب يعمل لمدة 12 ساعة أو أكثر بصرف النظر عن النظام الذي يعمل به.

وأهابت نقابة الأطباء، أعضائها العاملين بالمستشفيات التواصل مع النقابة الفرعية أو العامة للابلاغ عن أي حالات مخالفة لهذا التعميم للتواصل وحل المشكلة.



