مدير سابق لـ CIA: مقدار ضرر الضربة في إيران سيحدد توابعها

أحمد علوى

قال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان إن مدينة أصفهان، وسط إيران، "بيئة غنية بالأهداف"، مشيراً إلى أنها تضم قاعدة جوية ومنشأة لإنتاج الصواريخ ومناطق أخرى قد تكون ذات أهمية.

وأضاف في تصريحات لقناة MSNBC أن "وكالات المخابرات ستحاول تحديد نطاق الضرر الذي تسببت فيه بالضربة الإسرائيلية، وما إذا كان هناك ضحايا بشكل يزيد الضغط على إيران للرد".

وأوضح برينان الذي ترأس الوكالة بين عامي 2013 و 2017: "مقدار الضرر الذي حدث داخل إيران سيحدد أشياءً كثيرة".