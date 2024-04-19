محافظ قنا يأمر بتزويد مستشفى دشنا المركزى بـ 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة

قنا صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيارة تفقدية بمستشفى دشنا المركزى، على خلفيه شكوى أحد المرضى بخصوص تعطل بعض ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفى، وكذا الاطمئنان على حسن سير العمل ومدى التزام الفرق الطبية بتقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، رافقه حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يحيى، بدران وكيل وزارة الصحة، وعبد اللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا، والدكتور بخيت محمد، مدير مستشفى دشنا المركزى.



وتفقد محافظ قنا، وحدة الكلى الصناعية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة وتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة لمرضى الغسيل الكلوى المترددين على الوحدة والتى تتكون من 26 جهاز غسيل كلوى، كما حرص محافظ قنا على الاستماع إلى طلبات المرضى، ووجه على الفور بتزويد الوحدة بعدد 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة لخدمة المرضى.

والتقى الداودي، بطاقم الأطباء وفريق التمريض واستمع إلى شرح حول أهم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على سرعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الحالية، مع ضرورة التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضى وذويهم وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.

وتفقد محافظ قنا، صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن المستشفى، ووجه بعمل حصر بجميع النواقص من الادوية التى لا يوجد لها بديل، وأعطى تعليماته بسرعة توفيرها بصيدلية المستشفى لخدمة المواطنين، كما تفقد مخزن الطوارئ للتأكد من جاهزيته للتعامل مع أى حادث مفاجئ.