قنا الأولى على الجمهورية فى مشروع تحسين إنتاجية القمح بـ 30 أردبا للفدان

قنا صابر سعيد

أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمى لمحافظة قنا، أن المحافظة حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحسين إنتاجية محصول القمح، حيث حصلت مدرسة خزام الثانوية الزراعية التابعة لإدارة قوص التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحسين إنتاج محصول القمح من 15 أردبا إلى 30 أردبا للفدان بأسلوب الزراعة الذكية، وذلك فى إطار المشروع الذى تشرف علية الإدارة العامة للتعليم الزراعى بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصرى والمعمول من هيئة المعونة الأمريكية.

وأضاف عبد الباقي، أنه نتيجة لذلك فقد وقع الاختيار على مدرسة خزام الثانوية الزراعية لإقامة محطة خدمات زراعية عملاقة بحجم استثمارات 70 مليون جنية لخدمة المجتمع المحلى الزراعى المحيط بقرى مركز قوص على مساحة 50 ألف فدان كمرحلة أولى على أن تقدم هذه المحطة خدماتها لجميع المزارعين بأسعار مخفضة بنسبة 50% مقارنة للأسعار الخارجية، مشيراً إلى أن هذه المحطة ستشمل المعدات الكبرى للزراعة الذكية مثل "الستارات الكبرى، والجرارات الزراعية الضخمة، ومقاطير النقل، ومواتير الرش، وكمبين الحصد والفصل".

وتابع عبد الباقي، بإن المشروع يحرص على تطوير منظومة زراعة القمح بالريف المصرى عن طريق تنفيذ نماذج مدارس حقلية بما يتناسب مع طرق الزراعة والرى الحديثة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وتنمية قدرات طلاب التعليم الفنى الزراعى وذويهم من مزارعى القمح وتأهيلهم لهذا الغرض، مؤكدا أن زراعة الحقول الارشادية لمحصول القمح هى جزء من اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم الفنى – الإدارة العامة للتعليم الفنى الزراعى - مع "الغذاء للمستقبل - مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وجاءت المرحلة الأولى بالتنفيذ فى أربع حقول إرشادية بمدارس الصعيد وهم: مدرسة طهطا الثانوية الزراعية بمحافظة سوهاج، ومدرسة خزام الثانوية الزراعية بمحافظة قنا، والمدرسة الثانوية الزراعية بإسنا بمحافظة الأقصر، والمدرسة الثانوية الزراعية بكوم امبو بمحافظة أسوان.