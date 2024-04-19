اليوم السابع
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توريد 240 ألف طن من محصول القمح لصوامع وشون الشرقية

الجمعة، 19 أبريل 2024 03:16 م
توريد 240 ألف طن من محصول القمح لصوامع وشون الشرقية توريد القمح
الشرقية - إيمان مهنى

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قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 24093 طن و 332 كيلو قمح إلي 56 موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.

أوضحت وكيلة وزارة التموين ضرورة التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح موسم حصاد 2024وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام .

من جانبه، ناشد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

مشيرا الي  أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
 







الشرقية

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صوامع الشرقية

تموين الشرقية




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