فك لغز العثور على جثة سيدة داخل منزلها فى الغربية

الغربية ـ محمد طارق

كشفت مباحث قسم شرطة زفتي في محافظة الغربية، لغز العثور علي جثة جثمان سيدة مسنة داخل منزلها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وذلك بعد دفنها بأسبوع.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من أسرة مسنة مقيمة بمنطقة عصمت حمادة، بوجود شبهة جنائية حول وفاتها وأن الوفاة ليست طبيعية، وبسؤال نجل المتوفية أكد أن جرى دفن والدته لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، ومع تقدم عمرها ظنوا أن الوفاة طبيعية، وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط قسم شرطة زفتي، وبتفريغ الكاميرات بيين قيام شخص بدخول المنزل والاعتداء عليها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.