عضو لجنة الفيروسات: مريض فيروس بى لا يعدى الآخرين طالما يتناول الأدوية بانتظام

كتبت أمل علام

قال الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن مريض فيروس بى الذى ينتظم على العلاج فإنه لا يعدى المخالطين له من أفراد أسرته، كما أن الاستمرار على العلاج يمنع المضاعفات.

وأكد أن مصر حققت إنجازا كبيرا فى القضاء على فيروس سي، حيث كانت التجربة المصرية محط أنظار العالم.

وأشار إلى أنه خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للكبد، والذى يعقد بالتعاون مع جمعية سرطان الكبد المصرية حاليا بالقاهرة، أنه دارت مناقشات حول إمكانية علاج جميع مرضى فيروس بي بدون تفرقه مع الأخذ فى الاعتبار علاج المرضى كل حسب الدولة التى يعيش فيها وطبقا للخطوط الاسترشادية التى وضعتها كل دولة، مشيرا إلى أنه فى المؤتمر تم الاتفاق بين الخبراء الأجانب والمصريين على علاج جميع المرضى المصابين بفيروس بي سواء كان الفيروس يؤثر على نسيج الكبد أو على وظائف الكبد.

وأوضح،أن المريض يستمر على العلاج طوال حياته فى الوقت الحالى، مضيفا أنه طالما يتناول العلاج باستمرار فإنه لا يعدى الآخرين حوله ولا يحدث له مضاعفات، مثل مريض السكر والضغط، إذا استمر على العلاج يكون الضغط أو السكر منضبطا.