ضبط نصاب أوهم المواطنين برحلات عمرة بأسعار مخفضة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخص قام بإنشاء صفحات وهمية علي موقع التواصل الاجتماعي، وإيهام المواطنين برحلات عمرة مخفضة، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيام أحد الأشخاص مُقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين مُستخدماً طرق ووسائل احتيالية تمثلت فـي تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لحجز رحلات عُمرة بأسعار مُخفضة مما مكنه من استدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد محمود صبري والنقيب أدهم الحسيني والنقيب محمد الحسيني والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المذكور، وبحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.