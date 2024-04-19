اليوم السابع
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"رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من صيدلية بالقليوبية

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:13 م
"رصدته كاميرات المراقبة".. ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من صيدلية بالقليوبية كلابشات - أرشيفية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف ملابسات قيام شخص بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد رصد المقدم محمد فتحي رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية بالمديرية، تفيد تداول تعليق مدعوم بصورة على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.

بالفحص وبإجراء التحريات بقيادة الرائد إسلام عبد الحكيم والنقيب محمد أشرف والنقيب باسم بليغ والنقيب عادل منصور أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة)، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 







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