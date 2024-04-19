ضبط مخدرات بمليوني جنيه في الدقهلية ومطروح

محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الدقهلية ، مطروح" وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 2,2 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (الدقهلية ، مطروح) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المنزلة بالدقهلية ، وبحوزتهما (14,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 طبنجة وعدد من الطلقات).وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح ، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,2 مليون جنيه تقريباً).