اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه فى محافظتى الجيزة والدقهلية

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:09 م
ضبط مخدرات بقيمة 800 ألف جنيه فى محافظتى الجيزة والدقهلية حملة أمنية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (الدقهلية– الجيزة) فى ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" وربة منزل) وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الشابو- 750 جراما لمخدر الهيروين – رشاش و2 خزينة وعدد من الطلقات- 2 ميزان حساس- سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800 ألف جنيه) تقريباً.

 

 

 







مخدرات

أمن الجيزة

وزارة الداخلية

مواد مخدرة




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