اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق المواطنين بالاكراه

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:09 م
ضبط عصابة تسرق المواطنين بالاكراه حملة أمنية - أرشيفية
محمود عبد الراضى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة- دمياط) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "بينهم فتاتين يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمون بالجيزة) تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة المواطنين عقب تهديدهم بالأسلحة البيضاء.. وبحوزة إثنين منهم (2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 عاطلين- مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) لقيامهم بإرتكاب واقعة التعدى بالضرب على طالبَين والإستيلاء على هاتفى محمول.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتصرفهم فى الهاتفين المستولى عليهما لدى عميليهما سيئا النية (شخصين- مقيمان بذات الدائرة) تم ضبطهما وبحوزتهما الهاتفان المستولى عليهما.


وتمكنت الجهود من ضبط (7 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة كفرسعد) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل منزل مزارع بدائرة المركز.. وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة – مركبة توك توك "بدون لوحات"- سلاح أبيض).

 

 







الامن العام

تشكيل عصابى

جرائم سرقة

سرقة مواطنين




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