اليوم السابع
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الجمعة، 19 أبريل 2024 02:14 م
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ضبط المتهم بقتل جاره فى الدقهلية بسبب خلافات الجيرة

الجمعة، 19 أبريل 2024 01:05 م
ضبط المتهم بقتل جاره فى الدقهلية بسبب خلافات الجيرة حبس-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)، وبسؤال شقيقه اتهم عاطلا "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.







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